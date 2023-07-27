Директору гимназии №1 Михаилу Колосову вручили знак и ленту Почетного гражданина города Тюмени

Заслуженному учителю РФ, директору гимназии №1 Михаилу Колосову, которому на последнем заседании Тюменской гордумы VII созыва решено было присвоить звание "Почетный гражданин города Тюмени", глава города Руслан Кухарук и председатель гордумы Евгений Заболотный в торжественной обстановке вручили диплом, нагрудный знак, ленту, удостоверение и ценный подарок.

Чествование 56-го по счету Почетного гражданина Тюмени и других жителей города, внесших весомый вклад в развитие различных сфер городской жизни, приуроченное к празднованию 437-й годовщине со дня основания Тюмени, состоялось 27 июля в ДК "Нефтяник".

Михаил Колосов стал 56-м по счету почетным гражданином Тюмени 20 июня, его кандидатуру поддержали все депутаты. Колосов в сфере тюменского образования работает более 45 лет, 38 из них руководит гимназией №1 и за свои достижения отмечен множеством наград. В числе его достоинств коллеги и депутаты отмечают не только высокий профессионализм, высокие управленческие навыки, но и трепетное сохранение памяти и истории о выпускниках школ Тюмени, которые ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт, и об учителях, которые работали в годы войны, а также его многолетнюю бескорыстную любовь к профессии, школе и городу Тюмени. Евгений Заболотный ранее подчеркивал, что благодаря энтузиазму, профессионализму и большой любви к своему делу Колосов способствует позитивным преобразованиям системы городского образования, идет по пути ее инновационного развития.

Помимо Колосова, за весомый вклад в развитие городской системы образования нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" отмечена заведующая детским садом № 50 Тюмени Екатерина Вешкурцева. Еще одно значимое событие - в Книгу Почета города посмертно внесено имя Степана Загриняева, председателя Тюменского горисполкома (1939-1943 г.г), организатора приёма и размещения тела Ленина, архивных документов из Ленинграда, а также ценностей из крымских музеев.

Поздравляя горожан с предстоящим праздником, Евгений Заболотный подчеркнул ценность каждого тюменца и для развития города, и для его истории. "Историческая общность тюменцев формировалась столетиями. Это те люди, которые связаны одной территорией, одной жизнью, одной судьбой, одними мыслями и одной работой. И мы дружно живем здесь, представляя разные народы, разные национальности. Живем в мире, согласии и с думой о нашей великой Родине. Так будет всегда. Тюменцы — это часть опорного края нашей страны. О души поздравляю вас с праздником, к моим поздравлениям присоединяются все депутаты гордумы, которые в седьмом созыве сделали очень многое, чтобы наша Тюмень процветала, развивалась, и тюменцам жилось еще лучше", - обратился к участникам торжества Евгений Заболотный.