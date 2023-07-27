Моор вручил тюменцам награды накануне Дня города

Александр Моор вручил региональные награды жителям областной столицы в преддверии 437-ой годовщины со дня основания Тюмени

Почетной грамотой Губернатора Тюменской области награждена:

🔹 Организатор помощи по уходу за больными общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию "Забота" Светлана Шалатова. Она более 30 лет работает в сфере соцобслуживания населения. При ее участии проект "Тепло наших сердец" по оказанию бесплатной помощи на дому стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2017 году и успешно реализуется сегодня.

Благодарность Губернатора Тюменской области объявлена:

🔹 Артистке Молодежного театра "Ангажемент" Екатерине Зориной. Она является ведущей актрисой театра, участницей международных и всероссийских театральных фестивалей.

🔹 Профессору кафедры гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета Галине Колевой. Она более 36 лет работает в ТИУ, является доктором исторических наук, доцентом, автором научных работ, учебных пособий и публикаций по истории Тюменской области и нефтегазовой отрасли Западной Сибири.

🔹 Старшей медицинской сестре городской поликлиники № 17 Ольге Ереминой. Общий стаж ее работы в здравоохранении — 31 год. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "сестринское дело". С 2021 года Ольга Геннадьевна обеспечивает реализацию социальных проектов "Гипертония, СТОП!", "Нет раку груди!", а также обучает медработников.