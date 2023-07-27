В Тюмени обновили до модельной детскую библиотеку

В Тюмени открылась Детская библиотека № 3, обновленная по модельному стандарту. Это десятая модельная библиотека в регионе, созданная в рамках нацпроекта "Культура". Она станет научно-техническим центром творчества, соощает депкультуры ТО.

Помимо книг, в библиотеке есть мультимедийное оборудование, развивающие игровые комплексы, комфортные пространства для занятий.



"Уверена, что читатели новой модельной библиотеки будут смотреть на мир с интересом и стремлением к познанию. А в будущем станут генераторами новых творческих идей и научных инноваций", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.



Отмечается, что в масштабном преобразовании библиотека бережно сохранила память о тюменском писателе Станиславе Мальцеве, имя которого носит. Открыта выставка, где собраны первые издания автора, его награды, личные вещи.



В 2023 году в области будет открыто еще 3 модельных библиотеки – в Тюмени, Тобольске и селе Богандинском.