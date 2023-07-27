Музыкальным хедлайнером "Морфологии улиц" в Тюмени станет Антоха МС

Ежегодный всероссийский проект паблик-арта "Морфология улиц" стартовал в Тюмени, подведение итогов пройдет 18 августа с 17:00 на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства". Музыкальным хедлайнером события станет хип-хоп-артист Антоха MC — исполнитель хитов "Ритм сердца", "Время ток", "Это джаз", "Жара", "Небеса", он выступит в 20:00.

Также в программе подведения итогов "Морфологии улиц" — маркет современного искусства, диджей-сет, образовательная лекция. Подробное расписание будет в августе на сайте морфологияулиц.рф. Концерт бесплатный, регистрация не нужна.