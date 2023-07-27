Детям участников СВО из Тюменской области, Югры и Ямала устроили ознакомительные экскурсии

Около 300 детей участников СВО и из многодетных семей за первые два месяца летних каникул проехали по туристическим маршрутам трех регионов Уральского федерального округа.

"Юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске, а югорчане и ямальцы - в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Увидели много интересного. Узнали, насколько плотно связаны наши территории. Дети делятся впечатлениями - гостям с Севера очень понравились тюменская набережная, Тобольский кремль и Ялуторовский острог. В свою очередь, тюменцы оценили красоту Югры и Ямала", - сообщил губернатор Моор в своем телеграм-канале.

Организация обменных экскурсий для ребят была инициативой Моора. "Приятно, что наша инициатива, предложенная в марте, нашла поддержку среди тюменских, югорских и ямальских депутатов и успешно воплощается в жизнь", - отметил губернатор.