В Тюмени пройдёт седьмой "Пикник книг на площади Солнца"

Тюменцев и гостей города приглашают принять участие в седьмом городском фестивале "Пикник книг на площади Солнца".
Фестиваль состоится 29 июля 2023 года с 10:00 до 20:00 на пересечении улицы Первомайской с улицами Ленина и Республики со стороны Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14), напротив сквера Сибирских кошек.
Площадь Солнца в Тюмени в День города, благодаря книжному фестивалю, становится местом притяжения для горожан, обретая новое гуманитарное измерение, – литературное, музыкальное, театральное, историческое.
Программа фестиваля включает следующие активности: презентационные экспозиции издательств и книготорговых организаций; встречи с авторами, презентации новых книг; художественное слово; автограф-сессия; "Лавка тюменского писателя" и музыкально-поэтические эксперименты. Также будут работать выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, пройдут творческие мастер-классы и другие мероприятия.
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