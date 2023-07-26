В Тюмени пройдёт седьмой "Пикник книг на площади Солнца"

Фото: страница "Пикник книг на площади Солнца" во "ВКонтакте"

Тюменцев и гостей города приглашают принять участие в седьмом городском фестивале "Пикник книг на площади Солнца".

Фестиваль состоится 29 июля 2023 года с 10:00 до 20:00 на пересечении улицы Первомайской с улицами Ленина и Республики со стороны Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14), напротив сквера Сибирских кошек.

Площадь Солнца в Тюмени в День города, благодаря книжному фестивалю, становится местом притяжения для горожан, обретая новое гуманитарное измерение, – литературное, музыкальное, театральное, историческое.

Программа фестиваля включает следующие активности: презентационные экспозиции издательств и книготорговых организаций; встречи с авторами, презентации новых книг; художественное слово; автограф-сессия; "Лавка тюменского писателя" и музыкально-поэтические эксперименты. Также будут работать выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, пройдут творческие мастер-классы и другие мероприятия.