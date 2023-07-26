В Тюменской области расселено более 142 тыс. кв. метров аварийного жилья

В Тюменской области завершается программа расселения аварийного жилья. Региональный проект нацпроекта "Жильё и городская среда" стартовал в 2019 году. В него включены 145,41 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

По данным на 25 июля 2023 года, в регионе расселено 142,04 тыс. кв. м или 98% от общего объёма, включенного в программу. Благодаря проекту в новое жильё уже переехали 8,84 тысяч человек, сообщает ГУС ТО.

"До конца года мы расселим ещё чуть более 200 тюменцев. Таким образом, план программы переселения из аварийного жилья будет выполнен", - прокомментировал начальник управления жилищной политики ГУС ТО Валерий Киселёв.

Ранее губернатор Александр Моор ранее рассказал о формировании аналогичной программы на следующие пять лет. В нее войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. Планируется расселить почти 113 тыс. кв. метров. В результате жилищные условия улучшат более 6 тысяч человек.