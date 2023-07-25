Тюменские родители могут устроить себе субботу без забот

Фото: KIDODO

Детский центр KIDODO в Тюмени продолжает набор дошколят от 2 до 6 лет в группу кратковременного пребывания "Суббота без забот". Группа создана в помощь родителям, которые могут 3 часа выходного дня заниматься своими делами без участия ребёнка.

Занятия проводятся в мини-группах по субботам с 10 до 13 часов в филиале на ул. Богдановича, 16. Ребята вместе с воспитателями проводят весёлую разминку, делают творческие поделки, проводят опыты и эксперименты, устраивают дискотеку с мыльными пузырями, читают хорошие книги, играют в развивающие и настольные игры и многое другое.

Для того, чтобы попасть в группу "Суббота без забот", требуется предварительная запись, хорошее самочувствие ребёнка, отсутствие признаков ОРВИ, любимый и полезный перекус. Родители могут смело планировать свои дела, пока ребёнок весело и интересно проводит время в дружной компании.

Подробности и запись: на сайте KIDODO и по телефону 500-908.