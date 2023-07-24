Вечер кубинских танцев устроят на пешеходной улице Тюмени

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 30 июля будет много кубинских танцев, сообщает администрация города.
Танцевальный вечер начется в 19:00, в ритме сальсы девушки и мужчины начнут движение навстречу друг другу с разных сторон улицы. После объединятся и станцуют руэда. В этом им помогут организаторы – фестиваль кубинского танца "Chacka-chacka" и театр "Мимикрия".
По словам организаторов, уметь танцевать необязательно: "Берите друзей, коллег, вторую половинку – весело проведем время. Девушки собираются у дома Шаровой (ул. Дзержинского, 18), мужчины – у дома Бровцына (ул. Дзержинского, 40) в 18:50.
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