Вечер кубинских танцев устроят на пешеходной улице Тюмени

15:00 24 июля 2023
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Фото - Фото фестиваля кубинского танца «Chacka-chacka»

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 30 июля будет много кубинских танцев, сообщает администрация города. 

Танцевальный вечер начется в 19:00, в ритме сальсы девушки и мужчины начнут движение навстречу друг другу с разных сторон улицы. После объединятся и станцуют руэда. В этом им помогут организаторы – фестиваль кубинского танца "Chacka-chacka" и театр "Мимикрия".

По словам организаторов, уметь танцевать необязательно: "Берите друзей, коллег, вторую половинку – весело проведем время. Девушки собираются у дома Шаровой (ул. Дзержинского, 18), мужчины – у дома Бровцына (ул. Дзержинского, 40) в 18:50.

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