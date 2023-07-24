Более 15 тысяч тюменцев приняли участие в летнем субботнике

Жители Тюмени готовят город ко дню рождения: 15,5 тысячи жителей приняли участие в общегородском субботнике 22 июля.

Горожане собирали мусор, подметали, сгребали сухую листву, красили скамейки и другие малые архитектурные формы, белили бордюры, удаляли поросль, ремонтировали ограждения. С общей площади уборки 15 408 тыс. кв. м вывезено 4 606 кубомеров мусора.

В субботнике приняли участие более 2 тысяч хозяйствующих субъекта и 15,5 тысячи жителей города.