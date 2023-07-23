Как тюменским подросткам найти работу

Анимированный ролик "Первая работа подростка" появился в группе "Киберпатруль Тюменской области". Он поможет разобраться в шагах по официальному трудоустройству в компанию.

Авторы рассказывают, как правильно организовать трудовую занятость несовершеннолетнего. Например, в 14–15 лет можно работать не более 12 часов в неделю, а в период с 16 до 18 лет — 17,5 часов. Также в 14 лет, после получения паспорта, ребенок может оформить ИП или самозанятость и оказывать услуги. Но до 18-летия заключение договоров происходит с согласия родителей, сообщает Мегатюмень.

— В летний период большинство подростков хотят заработать собственные деньги и ищут подходящие варианты подработки. Но не всегда знают, как правильно трудоустроиться и не получить отказ от потенциального работодателя. Поэтому выпустили ролик-инструкцию, который поможет родителям и детям избежать ошибок, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.