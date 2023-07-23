Начинающим водителям уделяется особое внимание тюменскими автоинспекторами

В ГИБДД Тюменской области обеспокоены ростом ДТП с участием водителей-новичков, со стажем за рулем менее двух лет. В 2023 году по их вине произошло 89 ДТП, 7 человек погибли, 117 ранены.

Автоинспекторы призывают начинающих водителей быть внимательнее на дорогах, а близких им людей с большим стажем вождения - родителей, родственников, друзей - оказывать помощь и поддержку водителям-новичкам, сообщает ГИБДД Тюменской области.

"Процесс обучения в автошколах и сдачи экзаменов находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции региона, - отметил врио заместителя начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Денис Чикишев. - Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдает каждый третий кандидат в водители, практический – каждый десятый. Процесс сдачи экзаменов в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру".