Тюменским выпускникам нужно подать документы в приемные комиссии вузов до 25 июля

Поступающие без дополнительных экзаменов на очное отделение уровней бакалавриата и специалитета абитуриенты 2023 года могут подать документы в приемные комиссии вузов до 25 июля.

Тюменской области готовы принять более 7 тыс. абитуриентов на бюджет и более 4,4 тыс. - на платные места. Помимо нынешних 11-классников подать заявления могут выпускники прошлых лет, с 2019 по 2022 годы, чьи баллы выше установленной минимальной планки в 2023-м — от 30 (по иностранным языкам) до 45 баллов (по обществознанию).

В этом году абитуриенты могут подать документы в пять вузов, до пяти направлениях в каждом, выставив приоритеты для зачисления от "1" до "5". Поступающие, по данным Минобрнауки, активно пользуются сервисом госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Подать документы также можно лично в приемную комиссию, по Почте России. Следует не забывать подтверждать индивидуальные достижения, наличие льгот, приоритетных и преимущественных прав, договор о целевом обучении.

27 июля будут опубликованы окончательные конкурсные списки (сейчас они уже формируются на официальных сайтах). До 28 июля включительно поступающие по приоритетному зачислению должны предоставить оригинал аттестата в приемную комиссию. До 30 июля появятся приказы со списками первокурсников, сообщает Вслух.ру.