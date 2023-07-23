Участникам СВО помогают тюменские благотворители

Средства благотворительного счета Тюменского района направляются на поддержку участников СВО. В формировании доходов счета "Забота и милосердие" районной организации ветеранов принимают активное участие администрации районного и местного уровня, законодательные и контролирующие органы, муниципальные учреждения социальной сферы, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и пенсионеры.

Добровольные пожертвования счета тратятся на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам умерших участников и детям войны, ветеранам труда, пенсионерам-инвалидам, а также на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

По данным председателя Совета ветеранов Тюменского района Татьяны Вавиловой, в этом году израсходовали более 5,5 млн рублей. "Почти 400 тысяч направили на приобретение подарков членам семей к 23 февраля, 8 марта и Дню Победы.

- Для мобилизованных на средства счета и по заявке военнослужащих приобрели 150 сетей летнего варианта и компоненты для их изготовления, три хлебопекарные печи, тестомесы, формы для выпечки хлеба, тепловизионные монокуляры и прицелы, бинокли, генераторы, бензопилы, бочки, квадрокоптеры, радиостанции, строительные инструменты и материалы, автошины, защитные очки, кабели, тенты, хозяйственные товары, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.