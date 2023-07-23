Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Тюменской области

Супруги из села Исетское Тюменской области Валерий Александрович и Васса Созонтьевна Чепасовы прожили вместе 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу.

Сегодня они на пенсии. В молодости Васса Созонтьевна получила педагогическое образование по специальности "Учитель химии, биологии, основ сельского хозяйства". Проработала в школе 11 лет, затем с 1974 года и до выхода на пенсию - врачом-лаборантом в биохимической лаборатории в больнице. Валерий Александрович окончил отделение электрификации Ишимского сельскохозяйственного техникума и свою жизнь связал с энергетикой.

В Исетском пара живет с 1965 года. У них есть двое сыновей, которые живут в Тюмени, две внучки и внук, четверо правнуков. На пенсии зимой Васса Чепасова вяжет коврики. Муж летом ухаживает за участком частного дома, косит траву. Раньше они держали хозяйство, в котором были коровы, овцы и козы. Полностью прекратили заниматься содержанием животных год назад — не позволяет возраст. Валерию Александровичу исполнилось уже 84 года, а Вассе Созонтьевне через полтора месяцев будет 83.

Супруги говорят, что они противоположные по характеру люди. "Бывает, можем повздорить друг с другом. Мне кажется, так в любой семье", — говорит мужчина. Васса Чепасова же отмечает, что у нее деревенское воспитание, и мама говорила, что, будучи замужем надо терпеть. На вопрос, кто обычно обижается, Валерий Александрович отвечает, что он, говорит, жена бывает ворчливая. "Я порядок люблю, а он вырос в большой семье и не очень соблюдает порядок", — отвечает женщина.

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Говоря о секрете долгой совместной жизни, мужчина посоветовал уступать друг другу. Должно быть взаимопонимание, убежден он. "Важны взаимное уважение и любовь", — дополнила его жена, сообщает "Тюменская линия".