Тюменская область - один из лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом

Тюменская область названа в числе лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, который на заседании Государственной думы в формате "правительственного часа" рассказал о реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

"Лидерами по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом являются Сахалинская, Тамбовская и Тюменская области, а также Краснодарский край, - отметил он. - Уровень удовлетворенности граждан созданными для занятий физической культурой и спортом условиями в 2022 году составил 61,7%".

Лидерство нашего региона, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой, - это результат совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, спортивных организаций и общественности.

"В нашей области последовательно реализуется множество ярких спортивных проектов: "Стальной характер", "Воркаут в каждый двор", общегородские зарядки на набережной Туры, - отметила она в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии".