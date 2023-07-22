Уровень зарплаты тюменских педагогов на третьем месте в УрФО

По данным Росстата за первый квартал 2023 года, у специалистов Тюменской области зарплата выше общероссийского значения и на третьем месте в Уральском федеральном округе.

Так, учителя Тюменской области зарабатывали в среднем 56 тыс. 230 рублей без учета классного руководства, за которое доплачивается 5000 рублей в месяц. В среднем по стране педагоги получали 51 тыс. 772 руб. В УрФО самые высокие заработки в ЯНАО и ХМАО, где начисления составили 120 тыс. 109 руб. и 76 тыс. рублей соответственно. В Свердловской области учителям в среднем платили 49 тыс. 68 рублей, в Челябинской — 41 тыс. 824 руб., в Курганской — 35 тыс. 110 руб.

Воспитатели в России в среднем зарабатывали 43 тыс. 376 руб. в месяц, в Тюменской области — 52 тыс. 367 руб. В УрФО диапазон зарплат у специалистов дошкольного образования колеблется от 33 тыс. 197 руб. до 103 тыс. 51 руб. У педагогов дополнительного образования — от 34 тыс. 961 руб. до 126 тыс. 535 руб. в месяц. В Тюменской области преподаватели получали 54 тыс. 884 руб. Общероссийское значение — 49 тыс. 86 руб. в месяц, сообщает Вслух.ру.