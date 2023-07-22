300 жителей Ялуторовска примут участие в проекте "Аэробика – город в движении"

Проект "Аэробика — город в движении" стартовал 14 июля и продлится до конца сентября.

Как рассказала автор проекта, директор автономной некоммерческой организации "Точка" Светлана Ефимова, целью является привлечение как можно большего числа людей к занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни".

"Проект нашел живой отклик у горожан. Мы разместили объявление о наборе женщин и мужчин 45+ для занятий аэробикой. В итоге собралось 300 человек. Мы их делим по группам. Занятия проводим два раза в неделю", - говорит Светлана.

Программа развития аэробики в Ялуторовске нашла поддержку у городского комитета по физкультуре и спорту. Преподавателей города, занятых физкультурой и спортом, новому направлению обучает президент Тюменской областной федерации аэробики Дарья Аширова из Тобольска, сообщила "Тюменская линия".