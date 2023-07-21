Остановки в Заводоуковске заиграли новыми красками

Картинную галерею, не выходя из автобуса, могут посетить пассажиры общественного транспорта Заводоуковска. Все это благодаря проекту "Галерея Заводоуковска". Остановочные комплексы украшают произведениями искусства. Работы по нанесению картин известных художников на остановочные павильоны проводятся в городе уже несколько лет по инициативе и при поддержке местных предпринимателей. Автор проекта – Ярославна Викулова.

Приобщить к искусству решили заводоуковских детей. Этот проект получил продолжение благодаря гранту губернатора Тюменской области, который выиграла местная организация "Путь мастера". Ребята под руководством художника рисуют на остановках общественного транспорта шедевры мировой живописи.

Всего изображения будут нанесены на 8 остановочных комплексов. На двух объектах работы уже завершены. Предварительно участники проекта готовят остановки к рисованию: моют и красят основу для подготовки фона. Профессиональный художник проводит для юных любителей искусства мастер-класс по основам живописи.