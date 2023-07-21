"Бабушки особого назначения" ждут единомышленников

Организаторы проекта "#Бабушки особого назначения" приглашают возрастных горожан присоединиться к дружному коллективу волонтеров безопасности. Самые активные и мобильные жители, переживающие за благополучие своего города, могут примкнуть к особому спецотряду. Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

В 2023 году стартует новый сезон проекта "Бабушки особого назначения!" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение". Любознательных активистов 55+ ждет еще больше образовательных, семинаров и мастер-классов. "Серебряные" волонтеры продолжат получать знания со специалистами МЧС России, ГИБДД, МВД, управления Роспотребнадзора и т.п.

Возобновятся занятия по юридической и финансовой безопасности. Старшим расскажут о том, как избежать пищевых и лекарственных отравлений, научат оказывать первую помощь.

Особый акцент в новом сезоне ― это набор мужчин в "Дедушкин десант", а также запуск мобильной интерактивной "Квест-студии безопасности". В ней будут представлены профилактические - игровые задания для всех желающих. Тюменцы 55+ смогут закрепить полученные знания на практике и заодно проверить себя на уровень полученных знаний, стойкость, выносливость и умение успешно выходить из экстренных ситуаций. Мероприятие станет настоящим приключением, во время которого ощутят себя участниками "группы специального назначения".

Разработанная организаторами методика занятий учитывает специфику возраста горожан. Добровольцев обучат самым простым и эффективным приемам, стараясь в процессе занятий отработать их до автоматизма.

"Главное, чтобы в реальной экстремальной ситуации люди старшего возраста не поддавались панике и смогли минимизировать возможный ущерб своему здоровью", - комментируют организаторы.

Отметим, что курс обучения рассчитан на 5 месяцев. За это время студенты 55+ становятся обладателями необходимой информации о безопасном поведении на улице и в быту, получают необходимые знания в области правовой и финансовой грамотности. Узнают, как защититься от телефонных мошенников, распознать лжесотрудников социальных служб, здравоохранения и Пенсионного фонда, как в целом избежать опасных ситуаций, сохранить жизнь здоровье и имущество.

По итогам проекта участникам 55+ будет предложено поучаствовать в уникальной спартакиаде волонтеров "особого назначения".

Как присоединиться к дружной команде волонтеров?

Авторы инициативы приглашают всех желающих жителей областной столицы 55+ примкнуть к рядам активистов "особого назначения".

Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА. Телефон для записи: 8 (3452) 51-77-05. Подробная информация на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" в "ВКонтакте".