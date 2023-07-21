В школах могут начать изучать основы применения беспилотников

Российские школьники с 1 сентября могут начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, инициативу о проведении таких занятий поддержали Минобороны и Минпросвещения, пишет RT.



"В программе предусмотрено изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника", - сообщает издание со ссылкой на с енатора Артёма Шейкина.

