В школах могут начать изучать основы применения беспилотников

11:17 21 июля 2023
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Российские школьники с 1 сентября могут начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, инициативу о проведении таких занятий поддержали Минобороны и Минпросвещения, пишет RT.

"В программе предусмотрено изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника",  - сообщает издание со ссылкой на с енатора Артёма Шейкина.

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