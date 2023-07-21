Новосибирцы решили перенять у Тюмени опыт по реабилитации зависимых граждан

Тюменский областной центр профилактики и реабилитации посетила делегация Новосибирской области, в которую вошли представители областного министерства труда и социального развития, а также региональных социально ориентированных некоммерческих фондов.

Они посетили учреждение с целью изучения уникального опыта тюменских специалистов, занятых вопросами алко- и наркореабилитации и ресоциализации зависимых граждан. Речь шла об авторских разработках, которые лежат в основе государственных программ, реализуемых в Тюменской области – проекта "Феникс" для взрослого населения и "Ступени" для несовершеннолетних.

Гостей заинтересовали принципы комплексного подхода в работе с участниками реабилитационных программ. Ведь не секрет, что только совмещением медико-психологической помощи, воспитательно-коррекционной работы, профориентации, приобретения трудовых навыков, формирования культуры здорового досуга можно добиться сдвига в мировоззрении каждого реабилитанта.

Технологии работы со взрослыми гражданами, а также подростками, имевшими первое знакомство с опасными веществами, оттачиваются в учреждении с 2006 года. Проекты "Феникс" и "Ступени", разработанные тюменцами, уже показали свою эффективность, через них за минувшие годы прошли сотни и тысячи человек. В ходе индивидуального сопровождения реабилитантов, которое продолжается после завершения курса, избавления от алко- и наркозависимости, соответствующими службами всегда контролируется их гармоничная социализация, оказывается помощь в трудоустройстве и решении бытовых вопросов.

Специалисты из Новосибирской области были заинтересованы в получении методических материалов, позволяющих решать важные социальные проблемы общества. Они оценили важность разработок, применяемых в Тюменской области, где выстроена отлаженная система помощи людям с различными зависимостями. При этом было отмечено, что тюменцы всегда открыты к сотрудничеству с коллегами на межрегиональном и межведомственном уровне, они взаимодействуют со всеми здоровыми силами общества, стремящимися к решению жизненно важных социальных проблем граждан.