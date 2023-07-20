Пять тюменцев в составе сборной России и выступят в гранд-финале проекта "Экософия"

Юлия Бескова, Алиса Вагапова, Илья Земеров, Ольга Новосадова и Ярослава Стрельцова поборются за звание "ЭкоЛидер России" в гранд-финале проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде с 26 по 30 июля.

По словам первого заместителя гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова, в состав Экосборной России вошли яркие и талантливые люди, которые мыслят экологично и личным примером вовлекают в орбиту экоинициатив своих друзей, сокурсников, коллег. Многие из них уже имеют в активе реализованные проекты и являются признанными лидерами мнений по эко-тематике в своих регионах.

Его победители будут представлять свои регионы в экоповестке страны, а также на международной арене. Лидеры направления устойчивого развития подарят экспертные консультации по профессиональному росту и помогут реализоваться в качестве специалистов.