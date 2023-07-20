Про тобольского ремесленника написали в сборнике историй успехов

Рассказ о тобольском предпринимателе Андрее Черепанове вошел в общероссийский сборник историй успехов "Мастера перемен", который создает команда Федерального центра компетенций Минтруда России.

В сборнике отражается суть изменений в судьбе клиентов центров занятости после участия в их жизни кадровых, карьерных и профконсультантов. В рассказе о тоболяке указывается, что благодаря местному ЦЗН он смог конвертировать свое увлечение пошивом на заказ кожаных ремней сумок в настоящий бизнес, и теперь поставляет свою продукцию в магазины.

С Андреем Черепановым работали ведущие консультанты сектора по работе с гражданами центра занятости Тюменской области по городу Тобольску и Тобольскому району Тарасенко Марина и Михайлова Татьяна. Ему оказали содействие в поиске работы, дали направление на обучение в школу предпринимательства, помогли организовать дело и выдали на это единовременную финансовую помощь. В результате совместной работы соискатель оформил самозанятость и приступил к предпринимательству спустя 12 дней с момента обращения в ЦЗН.

Программа содействия предпринимательской деятельности безработных граждан действует в регионе с 2012 года. За это время собственное дело открыли более 2 400 безработных граждан. Услуга остается оной из самых востребованных. Меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются гражданам, состоящим на учете в качестве безработного. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей. За консультацией можно обратиться в отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области по месту жительства.