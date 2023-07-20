Давайте потише! Общественная палата предлагает внести правки в закон о покое граждан

Общественная палата Тюменской области выступила с инициативой об ужесточении ограничений по часам, в которые можно безнаказанно шумно жить и работать, предусмотренных законом "Об обеспечении тишины и покоя граждан".
В частности, члены ОП ТО предлагают запретить ремонт в квартирах после 19:00 (сейчас нельзя с 22 до 8 часов и днем с 13 до 15 часов), ввести запрет на продолжительный лай и вой собак и запрет на использование средств звукоусиления на транспорте после 22часов.
Кроме того, "закон о тишине" предлагается расширить на дачные участки и на различного рода учреждения, в том числе образовательные, медицинские,
соцобслуживания и так далее, прокомментировал инициативу представитель ОП Дмитрий Тепляков.
Окончательное решение по принятию новых запретов за депутатами облдумы, сейчас инициативы общественных представителей обсуждаются на заседаниях профильных комиссий.
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