Две тюменки примут участие в Академии "Меганом" Юрия Башмета

Академия творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") с 16 по 23 июля объединит молодых творцов со всей России, чтобы повысить востребованность новой академической музыки. Знаковым событием программы станут фестиваль классической музыки "Звезды Меганома" и выступление симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета.

В этом году непростой отбор на участие в проекте прошли молодые музыканты из Тюменской области – скрипачка Ясмин Кажгалиева и виолончелистка Елизавета Полуянова.

Ясмин и Елизавета – выпускницы школы № 73 "Лира". Обе неоднократно участвовали в мастер-классах педагогов "Академии Юрия Башмета", которые с 2019 года проводятся в нашем регионе при поддержке департамента культуры Тюменской области. В 2022 году Ясмин и Елизавета вошли в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Уверена, что программа Академии "Меганом" станет новой ступенью в их профессиональном развитии и запомнится на долгие годы. А для юных исполнителей нашей области, которые делают первые шаги в музыке, успехи талантливых землячек станут вдохновляющим примером.

С 16 по 23 июля участников прогаммы ждет серия мастер-классов и практикумов в области исполнительского мастерства и создания композиций от руководителей и артистов лучших коллективов страны. Среди экспертов программы Народный артист России, профессор Московской консерватории, почетный председатель союза композиторов РФ Александр Чайковский, российский композитор, пианист, педагог, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кузьма Бодров, композитор, автор мюзиклов, симфонической и камерной музыки, музыки для театра и кино Антон Танонов, артистка ГСО "Новая Россия", лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка и первая скрипка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Анастасия Тимошенко, дирижер Московской государственной академической филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Цинман и другие. В течение недели участники программы будут оттачивать свои музыкальные навыки игры на музыкальных инструментах и создавать собственные произведения. По итогам образовательной программы при поддержке музыкального лейбла арт-кластера "Таврида" будет выпущен сборник авторских композиций молодых музыкантов.

Ключевым событием программы станет Первый фестиваль классической музыки "Звезды Меганома", который откроет новые имена современного академического искусства. Фестиваль проводится в поддержку молодых имен и отечественной музыкальной культуры. Частью фестиваля станут камерные концерты квартетов участников симфонического оркестра. В основу музыкальной программы войдут произведения молодых российских композиторов и признанные шедевры классической музыки.