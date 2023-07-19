В облбиблиотеке открыли две выставки о творчестве Маяковского

В Менделеевке к 130-летию Владимира Маяковского открыли две выставки, знакомящие посетителей с детскими книгами Маяковского, репродукциями его картин, статьями, грампластинками и дисками. Вход на выставки свободный, они будут работать до 20 августа.

Кроме этого, в редком фонде к юбилею автора подобрали уникальные издания. к ним относятся поэма"Владимир Ильич Ленин" 1934 года с иллюстрациями Ивана Рерберга, а также репринт "Советской азбуки" 1919 года, в которой поэт исполнил буквы алфавита в виде заглавных буквиц, а в части тиража подкрасил лично. Почти весь тираж "Азбуки" был отправлен на фронт, и поэтому сохранившиеся экземпляры – огромная редкость. Познакомиться с изданиями можно в отделе редких книг. Также в ТОНБ можно взять по абонементу и для работы в читальных залах серию репринтных изданий детских книг 1920–1930-х годов, многие из которых никогда не переиздавались. В тематический выпуск включены "Что такое хорошо и что такое плохо", "Эта книжечка моя про моря и про маяк", "Кем быть?".