На Ямале стало в два раза больше стобалльников

Более трех тысяч выпускников Ямала сдали Единый государственный экзамен по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, 23 из них могут похвастаться стобалльными результатами – в 2022 году таких счастливчиков было в два раза меньше. Ребята и их педагоги получат гранты от губернатора в размере 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов, сообщает пресс-служба губернатора округа.

Впервые в регионе сразу два выпускника получили наивысший балл по двум предметам. Кирилл Павлович из ноябрьской школы № 3 набрал 200 баллов по химии и русскому языку, выпускница Центра образования поселка Пангоды Екатерина Мокрушина - по литературе и русскому языку.

В этом году рекордное количество выпускников сдали русский язык на 100 баллов – 11 ребят. Вырос средний балл и по математике. Увеличилась доля выпускников, сдавших математику базового уровня на "4" и "5", их 76%.

Первый замдиректора департамента образования Сергей Бойченко:

Наши выпускники при сдаче ЕГЭ улучшили результаты в сравнении с прошлым годом. Каждый четвертый выпускник сдал один из экзаменов более чем на 80 баллов, а каждый десятый показал результат выше 90 баллов. Выросла доля высокобалльников по обществознанию и информатике. Ямальские результаты ЕГЭ превышают средний тестовый балл по России по восьми предметам из одиннадцати: математике профильного уровня, обществознанию, биологии, химии, географии, физике, истории, информатике.

Среди предметов по выбору первое место по популярности, как и в прошлые годы, занимает обществознание, его сдавали 41% выпускников. На втором месте – профильная математика, ее выбрали 40% экзаменуемых. Повысился интерес к информатике, ее сдали на 120 человек больше, чем в прошлом году, почти 23% школьников. Следующим предметом по популярности стала биология – ее сдавали 16,4% учащихся. Историю выбрали 15,2%. Отдали предпочтение английскому языку, физике или химии 12% выпускников. Немецкий и испанский языки выбрали только по одному участнику.

Аттестат о среднем образовании получили 3 090 выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам. Те, кто с экзаменом не справился, смогут пересдать русский язык и базовую математику в сентябре этого года.

Как и в прошлом году, лидером по подготовке школьников с высокими результатами ЕГЭ стала школа № 7 Ноябрьска, в которой обучались четыре стобалльника и 16 медалистов.

273 выпускника, проявившие упорство в овладении знаниями, получат медаль "За особые успехи в учении" и премию в размере 15 тысяч рублей. Средний балл за ЕГЭ у медалистов один из самых высоких за последние пять лет – 81. На поступление в высшие учебные заведения ориентированы 90% выпускников школ Ямала.