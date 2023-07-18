Кадровый центр для школьников организует "Профессиональное метро"

13:00 18 июля 2023
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Узнать о событиях истории, героях и участниках военных кампаний, познакомиться с историей людей рабочих профессий, достигших высоких показателей в профессиональной деятельности и внесших вклад в развитие региона, помогут специалисты Кадрового центра "Работа России" в рамках мероприятия "Профессиональное метро".

Мероприятие проводится для школьников среднего и старшего звена в формате викторины. Каждая "станция метро" посвящена определенной военной кампании, памятным датам и событиям, героям, а также людям разных профессий и специальностей.

В текущем году "Профессиональное метро" состоялось дважды и посетили его более 50 школьников.

Следующее мероприятие пройдет осенью, подробности о нем можно узнать у специалистов Кадрового центра "Работа России" по телефону: +7 (3452) 27-31-18, доб.520.

 

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