Тюменская область помогла организовать отдых в Евпатории краснодонских детей

В понедельник на третью лагерную смену из города Краснодона и Краснодонского района на летний отдых в оздоровительный лагерь "Парус" в Евпатории отправились 260 детей льготных категорий.

"В группе - дети из семей военнослужащих, участников СВО, многодетных семей, дети-сироты и одаренные дети. Очередная поездка ребят на Черноморское побережье стала возможной благодаря шефу-региону - Тюменской области", - сообщила Краснодонская горрайадминистрация.