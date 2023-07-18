Тюменская область помогла организовать отдых в Евпатории краснодонских детей

10:00 18 июля 2023
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В понедельник на третью лагерную смену из города Краснодона и Краснодонского района на летний отдых в оздоровительный лагерь "Парус" в Евпатории отправились 260 детей льготных категорий.

"В группе - дети из семей военнослужащих, участников СВО, многодетных семей, дети-сироты и одаренные дети. Очередная поездка ребят на Черноморское побережье стала возможной благодаря шефу-региону - Тюменской области", - сообщила Краснодонская горрайадминистрация.

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