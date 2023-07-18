Тюменцы новыми победами отпраздновали День фольклора

В Омске определены лауреаты конкурсного смотра казачьих коллективов и исполнителей Войскового отборочного этапа Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг".

Дарья Чехомова (Дворец национальных культур "Строитель") стала лауреатом I степени, а Надежда Карнаухова (Центр русской культуры, г. Тюмень) – лауреатом II степени среди исполнителей. Ансамбль народной песни "Златоцвет" – лауреат II степени среди коллективов.

В отборочном этапе приняли участие 30 творческих коллективов и 9 солистов из Омской области, Алтайского края, Тюменской и Кемеровской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Новосибирской и Томской областей.

17 июля в России отмечается Единый день фольклора. Новый общероссийский праздник направлен на сохранение и популяризацию фольклорного наследия России.