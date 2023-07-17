Тюменцы подали более 200 заявок на премию от "Знания"

Подведены итоги сбора заявок — 2023 от Тюменской области

Более 200 заявок от Тюменской области подано на соискание главной просветительской премии страны Знание.Премия — в 6 раз больше, чем в 2022 г. Всего Общество "Знание" получило более 13 тысяч заявок из всех 89 регионов России.

Среди заявок от Тюменской области представлены инклюзивные проекты. Так, в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"" заявлен проект по созданию доступной среды и привлечению к занятиям плаванием детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей в городе Ишим.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль:

В Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация "Наставник года". Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие внесут в шорт-лист - жюри рассмотрит их на очном заседании в октябре.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"", инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи "Движение Первых".

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами Знание.Премия можно на официальном сайте награды.