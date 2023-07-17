Тюменский "Вернисаж" победил во всероссийском конкурсе креативных пространств

Центр культуры и досуга "Вернисаж" Тюменского района – победитель конкурса креативных пространств в рамках проекта "Творчество на селе" федеральной программы "Кадры для села".

На конкурс было подано более 300 заявок из разных регионов страны. Среди конкурсантов – дома культуры, модельные библиотеки, центры творческого развития молодёжи, музыкальные и танцевальные студии.

Победителями стали 34 креативных пространства. С 25 по 28 июля для победителей будет организована тематическая смена на базе АРТ-кластера Таврида, где эксперты проведут познавательные лекции, мастер-классы, тренинги, а также презентуют методические материалы по организации творческой деятельности на селе.