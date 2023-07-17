Писатели Тюмени, Югры и Ямала подали на конкурс 76 своих книг

Региональный конкурс "Книга года – 2023", организованный Содружеством библиотек Тюменской области в партнёрстве с Тюменской областной научной библиотекой, до 9 октября проводит прием заявок на конкурс, менее чем за месяц поступило 76 изданий.

По количеству заявок высокий уровень конкуренции наблюдается в двух номинациях: "Лучшая учебная книга" и "Лучшая научная книга" – 25 и 19 конкурсантов соответственно. Книги, поданные на конкурс, изданы в Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Оргкомитет определил 7 основных номинаций и 3 специальных: "Книга года", "Самая популярная книга", "Издательство года". Книгу и издательство члены жюри выберут из победителей в основных номинациях. Самое популярное издание определят читатели в онлайн-голосовании на сайте Менделеевки.

Прием заявок от авторов и издателей продлится до 9 октября 2023 года включительно. Для участия нужно предоставить книгу, изданную (подписанную в печать) с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года, в бумажном или электронном формате в Менделеевку. На конкурс принимаются издания, произведенные или опубликованные на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, либо созданные автором, постоянно проживающим в регионе, либо посвященные Тюменской области и автономным округам.

Конкурс "Книга года – 2023" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Положение конкурса, новости и список участников доступны на сайте Менделеевки. Издания нужно принести или прислать по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, 4-й этаж, отдел краеведения Тюменской областной научной библиотеки. Контактное лицо: Альбина Викторовна Велижанина, +7(3452)565-300 (доб. 4141).