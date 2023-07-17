Менделеевка предложила альтернативу юным тюменским блогерам

В Тюменской области подвели итоги первого этапа регионального конкурса "#ТвояТюмения", в котором участвуют подростки 10–17 лет. На конкурс поступило почти 600 работ по литературному и медиатворчеству, что на 3% больше, чем в 2022 году. Как неоднократно отмечал губернатор Александр Моор, развитие творческого потенциала молодежи и детского творчества в муниципалитетах, профориентация подростков – приоритетные задачи в регионе.

– В этом году впервые появилась номинация "Аудио- и видеоподкасты", на нее прислали 34 работы. Творчество в этом направлении развивает не только умение подготовить литературный текст, но и навыки оформления его в современный формат. Подросток подбирает музыкальный фон, фото- и видеоряд, монтирует, показывает дикторские способности. Уверена, что с каждым годом номинация будет всё популярнее – подросткам нравится создавать и размещать в соцсетях свои аудио и видео, вести блоги. "ТвояТюмения" дает возможность стать легальными блогерами. Региональный конкурс – это достойная альтернатива, культурное, "полезное" блогерство, когда ребята снимают видео о малой родине, записывают исторические подкасты и рассказывают о литературе, – отметила Ольга Адамович, директор Менделеевки.

Конкурс проходит по двум направлениям и 6 номинациям: "Медиатворчество": комикс, аудио- и видеоподкасты, "тихие" книги, и "Литературное творчество": поэзия, произведения малой формы, сказки. В нём участвуют все 26 муниципальных образований Тюменской области. Лидером по числу заявок стал Тюменский район – 69 работ, на втором месте – Вагайский район (43 работы), третье делят Ялуторовск и Исетский район (по 32 работы). Все образцы детского творчества оцифрованы и размещены на сайте твоятюмения.рф.

С 15 марта по 30 июня подростки направляли работы в муниципальные библиотеки. Сейчас в центральных библиотеках работают экспертные комиссии. До 1 августа они определят финалистов муниципального этапа – не более трех в каждой номинации и возрастной категории. Затем их работы до 22 сентября оценит экспертное жюри и выберет 36 призеров "#ТвоейТюмении – 2023". Их творчество опубликуют в сборнике "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу" к 25 октября, а 27 октября в Менделеевке пройдет торжественная церемония награждения, на которой область услышит имена восходящих звезд литературы.

Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".