Чем полезно масло лаванды, рассказала специалист

И в современном мире можно использовать эфирное масло лаванды для лечения в быту. По словам специалиста, оно подходит практически каждому, сообщает АиФ-Тюмень.

"Самое универсальное эфирное масло – это лаванда. У него 164 показания, считается, что оно должно быть дома у каждого человека. Им можно защищаться от вирусов. Но самое главное его действие – противотревожное, также масло лаванды очищает воздух, отпугивает насекомых", – говорит специалист.

Инна добавляет, что в природе есть еще и аромат, который нравится большинству. Это запах хвои. Такое предпочтение зародилось еще с древних времен. Этот запах успокаивает априори, поэтому если нужно восстановить баланс.