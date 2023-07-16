Чем полезно масло лаванды, рассказала специалист

И в современном мире можно использовать эфирное масло лаванды для лечения в быту. По словам специалиста, оно подходит практически каждому, сообщает АиФ-Тюмень.
"Самое универсальное эфирное масло – это лаванда. У него 164 показания, считается, что оно должно быть дома у каждого человека. Им можно защищаться от вирусов. Но самое главное его действие – противотревожное, также масло лаванды очищает воздух, отпугивает насекомых", – говорит специалист.
Инна добавляет, что в природе есть еще и аромат, который нравится большинству. Это запах хвои. Такое предпочтение зародилось еще с древних времен. Этот запах успокаивает априори, поэтому если нужно восстановить баланс.
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