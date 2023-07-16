Тюменские ветераны могут научиться писать гранты

Выездные площадки по обучению ветеранов Тюменской области социальному проектированию и новшествам бухгалтерского учета в автономных некоммерческих организациях предложат посетить ветеранам Ялуторовска, Ялуторовского, Ярковского, Исетского, Тюменского районов и Голышмановского городского округа, рассказала руководитель регионального исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Галина Бакланова.

Также в муниципалитетах проведут форумы по обмену ветеранскими практиками, куда съедутся активисты первичных ветеранских организаций сельских поселений.

Но на данный момент, рассказала руководитель исполкома, нет обобщающего все практики органа, поэтому необходимо развивать работу по объединению всех участников для обмена опытом на местном уровне.

"На местах очень много интересных, необычных идей и разработок. Но оформить все в проект, который привлечет средства на их реализацию, пока умеют не все. Здесь люди смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах и их успешных запусках", - пояснила Галина Бакланова.

Все события пройдут в рамках проекта "Эстафета доблести Тюменской области", который стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году. Программа стартовала 1 июля и продлится до конца февраля следующего года. Ее реализует АНО "Международный центр памяти "Связь поколений". На эти цели выделено 988 тыс. рублей, сообщила Тюменская линия.