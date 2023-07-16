Тюменские спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Тюменские спортсмены вошли в состав сборной России, которая примет участие в Чемпионате и Первенстве Мира по тхэквондо ИТФ.



Соревнования пройдут с 15 по 30 августа в Казахстане. Международная федерация Тхэквондо (ITF) – одна из двух интернациональных организаций в этом виде спорта. Она существует с 1966 года, а с 1985 года ее штаб-квартира находится в Вене (Австрия). Сейчас ITF объединяет 160 национальных федераций.

В составе сборной России выступят спортсмены Тюменской области:

Максим Григоров - в группе мужчин 18-34 года - поборется за награды в формальном комплексе (23 упражнения).

И среди женщин – юниорок 14-15 лет стартует тюменская тхэквондистка Екатерина Жуковская в дисциплине "специальная техника".

Уже сейчас спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в г. Сочи, где ответственно готовятся к предстоящим соревнованиям, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.