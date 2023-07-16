Тюменки стали участницами образовательного федерального проекта "Голос поколения"

В течение года пять тюменок участвовали в третьем сезоне флагманского образовательного проекта Федерального агентства по делам молодежи "Голос поколения". В мастерской управления "Сенеж" подвели итоги программы, тюменки попали в топ-100 в рейтинге проекта. Всего выпускниками стали 160 молодых людей со всей России.

Из Тюменской области участие приняли:

— Анна Мараховская, специалист 1-й категории Центра культуры и творчества (ТИУ), 28 место в рейтинге;

— Мария Турбина, руководитель студенческого проектного офиса Института транспорта (ТИУ), 35 место в рейтинге;

— Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области, 41 место в рейтинге;

— Лилия Плесовских, муниципальный координатор проекта "Навигаторы детства" в Тюмени, 88 место в рейтинге;

— Дарья Терехина, региональный руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", 95 место в рейтинге.

"Голос поколения" — это уникальная возможность для развития и получения новых компетенций для молодых управленцев. Почти за год у каждого из участников программы появились не только новые знания, но и огромное количество связей с людьми со всей страны. Я счастлива быть частью этой программы и завершить обучение в топ-45", — рассказала Валерия Иванова, участница проекта "Голос Поколения", руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Вместе с тюменцами участниками стали молодые люди от 23 до 35 лет со всей России, работающие в государственном, коммерческом и некоммерческом секторах. Упор в обучении был сделан на практическую работу. В межмодульной работе они создавали новые проекты, а также включались в уже существующие для улучшения и поиска новых путей развития, сообщает КП-Тюмень.