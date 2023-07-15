Рейды безопасности на пешеходных переходах пройдут в Тюмени

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области проводят рейды на опасных пешеходных переходах, где уже случались наезды на людей.

В ходе таких мероприятий автоинспекторы не только привлекают к административной ответственности водителей, не пропустивших пешеходов, но и объясняют им, почему обязательно нужно остановиться, если другие автомобилисты притормозили или остановились перед "зеброй".

Сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам, прежде, чем пересекать улицу на переходе, обязательно убедиться, что водитель их пропускает, только после этого выходить на проезжую часть. По пешеходному переходу нужно идти шагом, не пользоваться мобильными устройствами и наушниками.

В этом году число наездов на пешеходов выросло. В регионе произошло 289 ДТП с участием пешеходов, 11 человек погибли, 285 ранены, сообщает ГИБДД Тюменской области.