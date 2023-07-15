Реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения выполнили в 14 тюменских дворах

В Тюмени по программе благоустройства дворовых территорий до конца июля планируется завершить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения на 19 объектах областного центра. Специалисты заменят 3,5 км сетей водоснабжения и 1 км сетей водоотведения.

– На сегодняшний день из 19 объектов выполнены работы на 14, – сообщил начальник производственного отдела предприятия "Росводоканал Тюмень" Андрей Огородников. – В настоящее время активно ведем работы на оставшихся 5 объектах.

Один из самых крупных объектов, по словам Андрея Викторовича, двор на Народной, 8. Здесь заменено и запущено в эксплуатацию более 450 метров сетей водоснабжения. Этот объект находится на контроле у губернатора региона, потому что он самый большой по площади. В настоящее время все работы по реконструкции коммуникаций завершены. Ведется комплексное благоустройство.

Качество выполнения работ проверяют службы строительного контроля на предприятии и специалисты администрации Тюмени. Во время работы сотрудники в обязательном порядке учитывают пожелания местных жителей и чаще всего они касаются зеленых насаждений, сообщает Тюменская область сегодня.