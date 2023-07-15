Для тюменцев пройдет интенсив по подготовке к конкурсу микрогрантов от Росмолодежи

21 июля в 19 часов в мультицентре "Моя территория" пройдет интенсив "ПроПроекты: Грант лаборатория". Участники вместе с экспертами разработают идею социального проекта, проработают его паспорт, а также узнают о региональных и всероссийских возможностях для развития инициатив. Подать заявку можно до 20 июля.

Мероприятие пройдет в три этапа. На площадке "Заполнение паспорта проекта" тюменцы вместе с экспертом разберут основные пункты паспорта, научатся оформлять идею в проект и заполнять заявку на грантовый конкурс. Экспертом выступит Татьяна Никонорова, начальник информационно-методического отдела АНО ОДООЦ "Ребячья республика", руководитель грантовых проектов ассоциации "Мы вместе" и лектор российского общества "Знание".

На площадке "Поиск идеи" пройдет практикум, где молодые люди вместе с экспертом обозначат сферы, в которых требуются актуальные решения, и сформулируют идею проекта. Также участники сформируют механизм реализации и составят примерный бюджет проекта. В качестве эксперта выступит Мария Антонова, руководитель волонтерского центра Тюменского государственного медицинского университета, Уральского форума добровольцев сферы здравоохранения "МЕДиК" и фестиваля здоровьесбережения "МЕДиана".

Эксперты площадки "Возможности" презентуют окружные и всероссийские форумы и грантовые конкурсы, в которых можно принять участие, а также расскажут об образовательных заездах форума "Таврида". Спикерами станут Полина Сергеева, амбассадор "Тавриды", Светлана Ефимова, амбассадор Росмолодежи, и Ольга Глухова, координатор проекта "Твой ход".

— Мы с командой мультицентра "Моя территория" проводим события в разных форматах и рассказываем о возможностях участия тюменской молодежи в региональных и федеральных грантовых конкурсах. Вместе со стартом заявочной кампании на конкурс микрогрантов от Росмолодежи мы решили провести "ПроПроекты: Грант лаборатория" и рассказать тем, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, как и где они могут реализовать свои идеи, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени, сообщает Мегатюмень.