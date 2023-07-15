Авто- и мотоспорт будут развивать в Нижнетавдинском районе

Глава Нижнетавдинского района, Валерий Борисов рассказал о том, что в муниципалитете хотят развивать мото- и автоспорт, сообщает Тюменская линия.

На озере Большое Кайварное развивают технические виды спорта. Здесь расположен природно-оздоровительный спортивный парк им. Павла Решетникова. "Пришли ребята, которые организуют спидвей, делают ледовые трассы. Они готовят специалистов на нашем озере. Это большая перспектива", — сказал Валерий Борисов.

В Нижнетавдинском районе реализуют и другие проекты в сфере туризма. Например, на территории глэмпинга "Морелеса", которым руководит Ирина Катигарова, в сентябре откроют архипарк "Ключи". "Правительство и Инвестиционное агентство Тюменской области поддержали ее. Ирина Катигарова постоянно придумывает что-то новое. При чеке в 7-10 тысяч рублей наполнение глэмпинга стопроцентное. Архитектурные, дизайнерские объекты, которые появятся там в рамках создания архипарка, будут связаны с искусством, прошлым веком", — сказал Валерий Борисов.