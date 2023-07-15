До 17 июля тюменцы должны заплатит более миллиарда рублей налогов

17 июля истекает срок для оплаты НДФЛ, начисленного по итогам декларационной кампании. О своих доходах за 2022 год отчиталось больше 18 тыс. жителей. Они должны выплатить более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.

Заплатить налоги необходимо индивидуальным предпринимателям, применяющим общую систему налогообложения, нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимающимся частной практикой. А также гражданам, продавшим недвижимость и транспорт ранее минимального срока владения за исключением определенных случаев.

С 18 июля за каждый просроченный день будут начисляться пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка России.

Всего в 2023 году в налоговые органы региона поступило более 175 тысяч деклараций, основная часть которых касается налоговых вычетов. Сумма налога к возврату по ним превысила 5 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.