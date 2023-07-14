Тюменцы могут продемонстрировать свои таланты в творческом конкурсе

Прием заявок на участие в V Региональном фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в Тюменской области продлится до 28 августа (включительно). Заявки принимаются от коллективов и исполнителей со всего региона.

В этом году творческое состязание пройдет в номинациях "Культура – это мы!", "Без границ" и в новой номинации "Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива".

На конкурс могут заявиться любительские творческие коллективы, осуществляющие свою творческую деятельность на базе зарегистрированных в Тюменской области некоммерческих организаций, в том числе государственных или муниципальных учреждений, за исключением казенных учреждений: коллективы народной музыки, песни, танца; фольклорные, а также театральные, цирковые и хореографические коллективы; академические хоры и вокально-хоровые ансамбли. Лауреаты фестиваля будут рекомендованы к участию в конкурсе на всероссийском уровне.

Требования для потенциальных участников:

• Коллектив должен на постоянной основе вести активную творческую деятельность не менее трех лет с момента создания.

• Возраст участников от 14 лет, но при этом допускается в составе коллектива не более 30% детей в возрасте до 14 лет.

• Коллектив вправе подать не более одной заявки в каждой номинации.

Победители 2020, 2021, 2022 годов допускаются при условии демонстрации конкурсной программы, отличной от программы прошлых лет.

В номинации "Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива" заявки принимаются от руководителей самодеятельных коллективов народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров, ансамблей народных инструментов), исполнителей эпоса (народные сказители).

Ознакомиться с положением и подать заявку можно на официальном сайте ГАУК "ДНК "Строитель" в разделе "Проекты и конкурсы".

Учредитель фестиваля – Департамент культуры Тюменской области. Организаторами выступают: Дворец национальных культур "Строитель" и Тюменское концертно-театральное объединение. Все подробности в официальной группе фестиваля: https://vk.com/festlub72