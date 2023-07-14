Донорами костного мозга готовы стать 255 тюменцев

255 жителей Тюменской области подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России.

Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд подвели итоги двухлетнего совместного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За два года его работы Почта доставила наборы с палочками для взятия биоматериала 20 770 добровольцам. Все они получили возможность вступить в регистр удалённо, без визита в лабораторию для сдачи крови. Восемь человек, которые вступили в регистр через Почту России, уже стали реальными донорами для больных раком людей.

Национальный РДКМ получил заявки от жителей 86 регионов России. Таким образом, география отправок сейчас охватывает практически всю страну. Больше всего добровольцев из Москвы (2678), Московской области (1765), Санкт-Петербурге (1733), Краснодарском крае (946) и Ростовской области (641), Новосибирской области (556), Свердловской области (593). Добровольцев из Тюменского региона - 255.

Благодаря Почте России вступить в регистр доноров костного мозга смогли жители удалённых и труднодоступных населённых пунктов, где нет медицинских офисов для взятия крови – например, из села Торгалыг (республика Тыва), села Кулунда (Алтайский край), села Выльгорт (республика Коми), города Билибино (Чукотский автономный округ) и других малых городов и поселков.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны обеих щёк можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца.