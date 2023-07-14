Тюменские бойцы получат девять новых УАЗов со снаряжением

Штабные "Патриоты" для группы управления подразделением, УАЗы-"буханки" для транспортировки личного состава и УАЗы-"фермеры" для перевозки имущества и экипировки уже скоро заступят на службу в тюменских подразделениях, сообщил губернатор Александр Моор.

Он встретился в Тюмени с находящимися на отдыхе бойцами и передал им ключи от 9 автомобиле, а заодно показал, чем укомплектовали машины.

"В каждой – бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может "видеть" и в темноте. Для бойцов инженерной разведки – штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в "поле" – дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники. Чтобы уберечь экипаж автомобиля от угрозы с воздуха, в каждой машине есть антидроновое ружье. Их производят здесь, в Тюмени. Для защиты добавили специальные накидки-одеяла, которыми можно "укутать" автомобиль. Так противник не увидит его тепловое излучение", - пояснил Моор.

Один из участников встречи с нашивкой подразделения "Тобол" поблагодарил власти региона за регулярную и своевременную помощь и поддержку земляков, находящихся в зоне СВО при исполнении служебных задач.