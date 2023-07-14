Проекты Тобольска вошли в лонг-лист национальной премии "Жить вместе"

Благотворительный фонд "Жить вместе" завершил кампанию по приему заявок на соискание одноименной премии. В лонг-лист премии вошли два проекта из Тобольска: "Добрая воля" в номинации "Культура" и "Том Сойер Фест Тобольск" в номинации "Русская традиция".

Группа волонтеров "Доброй воли" восстанавливает разрушенные памятники архитектуры. "Мы гордимся и бесконечно любим свой Тобольск, и эта милосердная любовь дает нашим глазам – огонь, головам – идей, сердцам – энергии, нашим рукам – силу", – говорит руководитель проекта Виктор Канцлер.

Активисты проекта "Том Сойер Фест Тобольск" возрождают деревянное зодчество: красят и чинят дома, восстанавливают элементы домовой резьбы. "Важно то, что мы сохраняем здания за счет объединения усилий власти, активистов и бизнеса, привлекая в развитие исторической среды внешние внебюджетные ресурсы", – рассказывает руководитель проекта Елена Федорова.

В 2023 году было подано 700 заявок из 75 регионов России и 430 городов и сел. Среди участников – жители глубинки и мегаполисов.

К 20 июля 2023 года членами жюри премии будет сформирован шорт-лист из 15 проектов. В состав жюри входят известные общественные деятели и активисты, представители сферы науки и искусства, журналисты, клирики РПЦ. Итоги премии "Жить вместе" подведут в Москве 20 августа 2023 года и объявят победителей в пяти номинациях: "Память", "Культура", "Милосердие", "Церковь" и "Русская традиция".