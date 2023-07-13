"Сны улиц" ворвутся в Тюмень 30 июля

Фото оргкомитета фестиваля "Сны улиц"

Восемнадцатый по счету Всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц" превратит улицу Дзержинского Тюмени в театр под открытым небом.

Свои спектакли представят артисты из 6 городов:

Великий Новгород - беседа-концерт "Купеческие байки" от Школы гусельника Антония.

Санкт-Петербург - выступление человека-оркестра Владимира Нахимова и его куклы-марионетки; спектакль от "Папьемашенников" (театр продолжает традиции народного балаганного театра, сохраняет традиции русского петрушечного театра).

Королев - творческий дуэт художников Дмитрия и Марии Орловых. Артисты самостоятельно создают кукол и выступают с ними.

Тобольск - Свободный молодежный театр приглашает на безобразно доброе шествие, к которому может присоединиться любой, кто хочет называть себя ребенком Колпака - древнего признака дурака.

Ялуторовск - театр "Мы" покажет на фестивале 2 спектакля, которые будут интересны и детям, и их родителям.

Тюмень - "Привет, сосед" - интерактивный site-specific спектакль на тему отношений между соседями. Театр "Мимикрия" и организаторы фестиваля кубинского танца "CHACKA CHACKA" устроят танцевальный карнавал.

Вход свободный. Регистрация на спектакли откроется 17 июля.

Фестиваль "Сны улиц" в 2023 году выиграл в конкурсе субсидий на реализацию проектов в области культуры и искусства среди социально ориентированных НКО. Он проводится Департаментом культуры Тюменской области в рамках нацпроекта "Культура".