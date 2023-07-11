Представители дирекции Центра развития военно-спортивной подготовки ознакомились с работой тюменских коллег

Делегация, в которую вошли представители АНО ДПО "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" – директор Николай Язынин, исполнительный директор Сергей Светов и директор по персоналу Ольга Илларионова, курирующие работу филиалов в регионах, изучили опыт тюменских коллег

Филиалы центра открылись по поручению президента в конце 2022 года в 12 регионах России. По решению губернатора Александра Моора, Тюменская область в числе первых присоединилась к пилотному проекту. Одним из условий сотрудничества являлось софинансирование проекта и взаимодействие с федеральными партнерами и дирекцией федерального Центра развития военно-спортивной подготовки.

Программа пребывания началась с рабочей встречи у заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера. На ней присутствовали также директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин и директор филиала АНО ДПО "ЦРВСП" в Тюменской области Игорь Ревякин.

Участники встречи обсудили результаты и перспективы развития филиала центра в Тюменской области, а также вопрос подписания Соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области, Министерством обороны РФ и АНО ДПО "ЦРВСП", в рамках которого станет возможным использование учебно-материальной базы воинских частей и полигонов Министерства обороны РФ, расположенных в регионе, в том числе – ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, для работы центра с несовершеннолетними, а также с гражданами, поступающими на военную службу, в том числе – на контрактной основе.

Далее специалисты приняли участие в совещании в военном комиссариате Тюменской области и посетили комплексное занятие "Натиск" для участников первой профильной смены в ССК "Стальной азарт". Делегация из Москвы продолжила свою работу на площадках профильных смен на базе регионального Центра военно-патриотической подготовки "Аванпост" и в ДООЦ "Алые паруса".

"Смены только стартовали, поэтому результаты мы оценим в конце августа, после их завершения. Исходя из этого опыта будем строить планы на следующий год", – сообщил исполнительный директор Центра военно-патриотического воспитания "ВОИН" Сергей Светов.

"На модернизацию материально-технической базы, приобретение необходимого инвентаря и оборудования для проведения теоретических и практических занятий из бюджета региона были выделены необходимые средства. Было проведено благоустройство территорий, приобретены модульные здания", – поделился директор физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

После завершения летних смен, в которых примут участие в общей сложности 900 подростков, на базе филиала центра "ВОИН" в Тюменской области будет проводиться очное и заочное обучение молодежи в возрасте от 14 лет по программе курсов военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, включая программы летних сборов. Центр будет заниматься проведением тематических мероприятий, а также формированием методической и аналитической базы. А всего в течение 2023 года участниками проекта станут 1500 молодых людей в возрасте 14-17 лет. Они освоят азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА. Основным направлением деятельности центра является работа по военно-спортивной подготовке как допризывной молодежи, так и граждан, поступающих на военную службу, в том числе – на контрактной основе. С 1 июня 2023 года инструкторы центра начали занятия с гражданами, заключившими контракт с МО РФ.